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Часть коллекции эвакуировали из музея в курском приграничье из-за атак ВСУ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ряд экспонатов из состава Музейного фонда РФ эвакуировали из Рыльского краеведческого музея в связи с постоянными атаками с украинской стороны, сообщило Курское отделение Общероссийского народного фронта.

"В Народный фронт обратился Курский областной краеведческий музей с просьбой помочь перевезти из Рыльского краеведческого музея часть коллекции князей Барятинских, а также предметы живописи, редкой книги, документального фонда", - говорится в сообщении.

В частности, в числе вывезенных скульптур - "Утренний туалет Венеры". Она выполнена в рост и весит около 300 кг. Скульптура хорошо сохранилась, пережив дорогу из Италии в начале ХIХ века, революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войны.

Отмечается, что в настоящее время предметы из Музейного фонда России находятся в безопасности.

Общероссийский народный фронт Рыльский краеведческий музей Курская область ОНФ
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