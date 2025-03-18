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Умер певец Бедрос Киркоров

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Эстрадный певец, народный артист РФ Бедрос Киркоров скончался на 93-м году жизни, сообщил сын артиста, певец Филипп Киркоров.

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал Киркоров в соцсетях.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варне. Студентом активно концертировал. Во время учёбы в Москве пел с оркестрами Ю. Силантьева, В. Федосеева, Э. Рознера, Л. Утесова. После окончания музыкального училища был зачислен в труппу Варненской оперы.

За свою карьеру записал около 50 песен на радио, студия грамзаписи "Мелодия" выпустила большой диск из 12 песен и 10 маленьких пластинок. Отец певца Филиппа Киркорова.

Хроника 05 января 2019 года – 18 марта 2025 годаУмершие знаменитости
Филипп Киркоров Бедрос Киркоров
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