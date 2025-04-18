Лауреатов премии "Аванс" назвали в Москве

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Москве объявили лауреатов премии "Аванс", которой отмечают перспективных молодых актеров, которые наиболее ярко проявили себя на экране, церемония вручения прошла в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.

Лауреатами премии в этом году стали актер Владислав Миллер, исполнивший главную роль в фильме "В списках не значился" режиссера Сергея Коротаева, и актриса Алена Долголенко, исполнившая роль Натальи Гончаровой в фильме "Пророк" Феликса Умарова.

Премия была учреждена в 2012 году журналом The Hollywood Reporter (Россия), после ребрендинга издания его преемником стал журнал "КиноРепортер".