В Петербурге умерла балерина Алла Осипенко

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге 12 мая в возрасте 92 лет умерла балерина Алла Осипенко, сообщает пресс-служба Михайловского театра.

О месте и времени прощания с балериной будет сообщено дополнительно.

Ученица Агриппины Вагановой, Осипенко танцевала партию Клеопатры в балете Игоря Чернышева "Антоний и Клеопатра" на сцене Михайловского театра. Она выступала в постановках Эйфмана, Григоровича и Якобсона.

После завершения карьеры она работала как педагог-репетитор с ведущими солистами балетной труппы. Михайловский театр стал последним местом работы Осипенко.

"Ее имя стало символом изящества, красоты и бескомпромиссного служения искусству", - отметили в театре.

Соболезнования по поводу кончины Осипенко выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

"С ее именем связан взлет ленинградского балета в 50-80-е годы прошлого века. В Театре имени Кирова (Мариинском) Алла Осипенко с равным успехом исполняла классические партии и современные балеты", - говорится в сообщении Смольного.