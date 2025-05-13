Поиск

Глава Большого театра считает необходимым появление новых сценических площадок

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Коллективу Государственного академического Большого театра (ГАБТ) необходимы новые сценические площадки для преодоления ограничений, не позволяющих организовывать постоянные выступления артистов оперы и балета, заявил глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

"Мы говорим о том, что коллективам Большого театра, это моя точка зрения, (...) нужны новые возможности, даже нужны новые сценические площадки: и концертный зал, и новая театральная сцена. Скорее всего, это будет совмещенный проект, где и концертный зал, и театральные спектакли будут проходить в одних и тех же стенах", - сказал Гергиев журналистам по итогам прошедшего заседания попечительского совета Большого и Мариинского театров с участием президента РФ.

Гергиев отметил, что Камерная сцена ГАБТ расположена на Никольской улице в Москве, которая является своего рода "культурным сокровищем". "Так что нам предстоит напряженная работа, и ни у кого нет желания хоть в малейшей степени, извините за такое слово, портить историю архитектуры нашей столицы. Ни у кого нет такого желания, поэтому будем предельно осторожны", - добавил гендиректор ГАБТ.

Кроме того, он сообщил, что в рамках попечительского совета состоялось обсуждение вопроса обеспечения артистов Большого театра дополнительными площадками для выступлений, "чтобы и молодежь, и уже знаменитые артисты, звездные артисты, могли реализовывать свои творческие возможности, способности достаточно регулярно".

"Проблема в том, что, когда оперный коллектив выступает на Исторической сцене Большого театра, балетная труппа не то чтобы простаивает, но есть определенные, я бы сказал, ограничения или целая цепь ограничений для постоянных выступлений, как оперной, так и балетной труппы. Оркестр Большого театра почти не играет симфонических программ, по сравнению с оркестром Мариинского театра, который играет примерно сотню программ (...) Это огромная разница. Эта разница должна быть сведена к нулю", - сказал Гергиев.

Большой театр Валерий Гергиев сценические площадки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

В Музее русского импрессионизма пройдет выставка "Русские дикие"

Умершие знаменитости

Умерла Нина Гребешкова

Умерла Нина Гребешкова

Гастроли театра им. Вахтангова в Севастополе отменили из-за выбранного репертуара

Теракт предотвращен на концерте Леди Гаги в Бразилии, собравшем 2,1 млн зрителей

Теракт предотвращен на концерте Леди Гаги в Бразилии, собравшем 2,1 млн зрителей

Лауреатов 47-го Московского кинофестиваля объявят в театре "Россия"

Лауреатов 47-го Московского кинофестиваля объявят в театре "Россия"
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });