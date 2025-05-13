Глава Большого театра считает необходимым появление новых сценических площадок

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Коллективу Государственного академического Большого театра (ГАБТ) необходимы новые сценические площадки для преодоления ограничений, не позволяющих организовывать постоянные выступления артистов оперы и балета, заявил глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

"Мы говорим о том, что коллективам Большого театра, это моя точка зрения, (...) нужны новые возможности, даже нужны новые сценические площадки: и концертный зал, и новая театральная сцена. Скорее всего, это будет совмещенный проект, где и концертный зал, и театральные спектакли будут проходить в одних и тех же стенах", - сказал Гергиев журналистам по итогам прошедшего заседания попечительского совета Большого и Мариинского театров с участием президента РФ.

Гергиев отметил, что Камерная сцена ГАБТ расположена на Никольской улице в Москве, которая является своего рода "культурным сокровищем". "Так что нам предстоит напряженная работа, и ни у кого нет желания хоть в малейшей степени, извините за такое слово, портить историю архитектуры нашей столицы. Ни у кого нет такого желания, поэтому будем предельно осторожны", - добавил гендиректор ГАБТ.

Кроме того, он сообщил, что в рамках попечительского совета состоялось обсуждение вопроса обеспечения артистов Большого театра дополнительными площадками для выступлений, "чтобы и молодежь, и уже знаменитые артисты, звездные артисты, могли реализовывать свои творческие возможности, способности достаточно регулярно".

"Проблема в том, что, когда оперный коллектив выступает на Исторической сцене Большого театра, балетная труппа не то чтобы простаивает, но есть определенные, я бы сказал, ограничения или целая цепь ограничений для постоянных выступлений, как оперной, так и балетной труппы. Оркестр Большого театра почти не играет симфонических программ, по сравнению с оркестром Мариинского театра, который играет примерно сотню программ (...) Это огромная разница. Эта разница должна быть сведена к нулю", - сказал Гергиев.