В РФ появилась премия за вклад в развитие "Пушкинской карты"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ учредило премию за вклад в развитие программы "Пушкинская карта", награду планируется вручать в 14 номинациях.

Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Согласно положению премии, она будет присуждаться за вклад в развитие программы с целью поощрения организаций культуры и исполнительных органов субъектов РФ в сфере культуры, внесших существенный вклад в развитие программы "Пушкинская карта", а также повышения социальной значимости организаций культуры и привлечения к их деятельности в рамках программы "Пушкинская карта".

Положением о премии предполагается, что ее соискателями будут организации культуры и органы в сфере культуры. Премия включает 14 номинаций. По два победителя от каждого федерального округа будет определяться в номинациях лучший региональный театр, лучший региональный музей, лучшая региональная концертная площадка. По одному победителю будут определять среди театров, музеев и концертных площадок Москвы и Санкт-Петербурга. По одному победителю будут выбирать в номинациях лучший дом культуры, лучшая образовательная организация, лучшая библиотека и лучшая организация кинопоказа.

Десять победителей будет в номинации лучший субъект РФ по реализации программы "Пушкинская карта".

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.