Путин предложил запустить программу для дошкольников "Детская книжная карта"

Программу планируется запустить с 2026 года по аналогии с "Пушкинской картой"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил с 2026 года запустить по аналогии с "Пушкинской картой" программу для дошкольников - "Детская книжная карта" с номиналом в 3 тыс. рублей.

На заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Путин отметил роль книг в качестве неотъемлемой части воспитательного процесса и семейных традиций.

"И книги для детей, которые открывают путь в мир большой, классической литературы с ее высокими нравственными ценностями, должны быть доступны каждому. В этой связи, по аналогии с "Пушкинской картой", которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", - сказал президент.

Он добавил, что такие карты "с номиналом в 3 тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет".

"Подчеркну: карту будет получать каждый ребенок по достижении им трех лет - что очень важно для многодетных семей", - сказал Путин, предложив подумать над тем, как могла бы называться такая карта.

При этом глава государства отметил, что "издания, которые можно будет приобрести с помощью детской книжной карты должны отбираться признанными экспертами: известными литераторами, детскими психологами, специалистами дошкольного образования и воспитания".

"А издательствам, решившим участвовать в программе, надо будет ориентироваться на разумные ценовые параметры, чтобы номинала одной карты хватало на покупку не менее десяти книг", - сказал президент.

В свою очередь советник президента РФ Елена Ямпольская предложила назвать новую карту "Золотой ключик".