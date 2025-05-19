Церемония прощания с Григоровичем пройдет 23 мая на исторической сцене Большого театра

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Церемония прощания с хореографом, балетмейстером, артистом балета Юрием Григоровичем пройдет 23 мая на исторической сцене Государственного академического Большого театра.

Церемония начнется в 11 часов утра, вход будет свободным, сообщила пресс-служба театра.

Балет "Легенда о любви", который пройдет в театре вечером 23 мая, Большой посвящает памяти Григоровича.

Юрий Григорович умер 19 мая в возрасте 98 лет.

Он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем балетмейстером этого театра. В 1964-1995 годах он был главным балетмейстером Большого театра, а с 2008 года - его штатным хореографом. В сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе он создал восемь оригинальных балетов, а также выпустил свои постановки почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.

Министр культуры Ольга Любимова и Большой и Мариинский театры выразили соболезнования в связи со смертью балетмейстера.

"Его вклад в развитие отечественной школы хореографии невозможно переоценить. Он стал символом целой эпохи в истории отечественного и мирового балетного искусства", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что благодаря высочайшему профессионализму, уникальному творческому видению и самоотверженной работе Григоровича на сценах Большого, Мариинского и других театров были созданы легендарные постановки: "Спартак", "Иван Грозный", "Легенда о любви", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Каменный цветок", которые стали "эталоном выразительности, музыкальной драматургии и художественного совершенства".

"Его работы - это поэмы в движении, глубокие размышления о человеческом духе, мужестве, любви и судьбе. Смелый, бескомпромиссный в творчестве и в жизни Юрий Николаевич создал новый и уникальный хореографический язык, который приумножил славу русского балета, отражающего всю глубину души и чувств", - добавила министр.

В Большом театре назвали Григоровича одной из ключевых фигур в мире балета второй половины XX столетия. "На территории бывшего СССР не найдется ни одного балетного театра, где бы ни шли его постановки. Юрий Григорович внес неоценимый вклад в укрепление тех творческих связей, что издавна существовали между Большим и Кировским (Мариинским) театрами", - сообщила пресс-служба ГАБТа.

В Мариинском театре отметили, что "вместе с легендарным балетмейстером ушла целая эпоха": "Юрий Григорович собственными руками писал историю балета - сначала советского, а затем и российского".

В театре напомнили, что на мариинской сцене Григорович осуществил свои первые постановки - "Каменный цветок" (1957) и "Легенда о любви" (1961). "По сей день эти спектакли украшают репертуар театра, по сей день собирают полные залы зрителей, трогая до глубины души, а участие в этих балетах становится долгожданной радостью для артистов", - добавили в Мариинке.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, артист балета Николай Цискаридзе назвал Григоровича одним из самых великих танцовщиков.

"В мире очень мало артистов, которым удалось создать собственный стиль - неповторимый, неподражаемый. Для меня именно он был идеалом сочетания нереальной техники и удивительного актёрского дарования. Я всегда любовался им, наблюдал, не мог насмотреться. Всегда стремился повторить - и всегда казалось, что это невозможно (...) Эта высота - непостижима", - написал Цискаридзе в Telegram.