Фильм "Простая случайность" получил главный приз Каннского кинофестиваля

Режиссер картины Джафар Панахи с главой жюри фестиваля Жюльет Бинош и актрисой Кейт Бланшетт при награждении Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Обладателем Золотой пальмовой ветви, главной награды 78-го Каннского кинофестиваля, стала картина "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи.

Церемония оглашения победителей прошла в субботу вечером во Дворце фестивалей.

Вторую по значимости награду - Гран-при фестиваля - получила картина "Сентиментальная ценность" датского режиссера Йоакима Триера.

Обладателем награды за лучшую режиссуру стал бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо за фильм "Секретный агент".

Приз жюри достался картинам "Сират" французского режиссера Оливера Лаше и "Звук падения" немецкого режиссера Маши Шилински. Спецпризом жюри отмечена картина "Воскрешение" китайского режиссера Би Гань.

Приз за лучший сценарий получили Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн за французско-бельгийскую картину "Молодые матери".

Лучшим актером стал бразилец Вагнер Моура за исполнение главной роли в фильме "Секретный агент" Фильо. Награда за лучшую женскую роль досталась актрисе Надя Меллити за фильм "Младшая сестра" ("Младшая Дерньер") режиссера Афсии Ерзи.

"Золотая камера" за дебютный фильм досталась фильму "Президентский торт" режиссера Хасана Хади. Он был представлен в программе "Двухнедельник режиссеров".

В основном конкурсе фестиваля в этом году участвовали 22 картины.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае. 78-й смотр проводился с 13 по 24 мая.