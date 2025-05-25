Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 110 дронов ВСУ. 13 из них сбито над подлете к Москве.

- Фильм иранского режиссера "Простая случайность" получил главный приз Каннского кинофестиваля. Церемония оглашения победителей прошла в субботу вечером.

- Землетрясение произошло на Алтае. Толчки ощущались в Горно-Алтайске.

- Сборная Швейцарии стала вторым финалистом ЧМ по хоккею. Швейцарцы со счетом 7:0 разгромили национальную команду Дании.