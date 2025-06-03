В Молдавии объявят траур в день похорон Евгения Доги

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В день похорон композитора Евгения Доги в Молдавии объявят национальный траур, сообщила президент Молдавии Майя Санду.

"С грустью узнала о смерти великого Евгения Доги. (...) Мы узнаем произведения маэстро с первых нот. Молдова была красивее и богаче благодаря вам. Прощаемся с болью, но и с признательностью. В честь великого Евгения Доги день его похорон будет объявлен национальным трауром", - написала она в соцсетях.

Санду отметила, что "мы выросли на мелодиях из фильма "Мария, Мирабела" и плакали, слушая музыку из "Лаутаров", а "знаменитый вальс из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" сопровождает нас повсюду".

Глава государства выразила соболезнования родным и всем тем, кто любили Евгения Догу и всегда будут его помнить.

Со словами соболезнования выступил и председатель парламента Игорь Гросу, назвав Евгения Догу "музыкальным гением, символом национальной культуры, человеком, который сумел превратить звук в чистые эмоции".

"Спасибо, маэстро, за то, что через музыку показали нам красоту жизни, красоту нашей родины, и за то, что достойно и изящно прославили Молдову во всем мире. Ваша музыка знаменовала поколения, сопровождала важные моменты нашей жизни и стала частью нашей самобытности. Давайте сделаем так, чтобы музыка Евгения Доги никогда не умирала", - написал он в соцсетях.

По словам премьер-министра Дорина Речана, Евгений Дога "навсегда запомнится своим бесценным вальсом и более 200 саундтреками к фильмам, шоу и мультфильмам".

"Его музыка звучала на Олимпиаде и сотнях культурных мероприятий. Вальс "Мой ласковый и нежный зверь"", балет "Luceafarul", саундтрек из фильма "Lautarii" или мультфильма "Maria Mirabela", над которым он работал с кинорежиссером Эмилем Лотяну и поэтом Григоре Виеру, безусловно, известны в каждом доме Республики Молдова. Это творения, которые сделали Молдову известной и любимой во всем мире", - написал Речан.

Евгений Дога умер 3 июня в Кишиневе на 89-м году жизни.