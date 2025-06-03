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Большой и Мариинка представят на сцене в Москве балеты Игоря Стравинского

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Балеты на музыку композитора Игоря Стравинского представят Мариинский и Большой театры на сцене в Москве, сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра (ГАБТ).

"17 июня музыкальный мир отметит день рождения Игоря Фёдоровича Стравинского. В честь этого события Большой и Мариинский театры представят шедевры композитора на сцене Большого в сопровождении симфонического оркестра Большого театра", - сообщили в пресс-службе Большого театра.

Так. 27, 28 и 29 июня в рамках гастролей Мариинского театра на Новой сцене ГАБТ пройдут показы балетов Стравинского "Пульчинелла", "Игра в карты" и "Танцсцены". 10, 11, 12 и 13 июля на Исторической сцене будут представлены премьеры балетов "Жар-птица" и "Петрушка" в исполнении балетной труппы Большого театра. 10 и 11 июля Мариинский театр покажет балеты "Весна священная" и "Свадебка".

Большой театр Мариинский театр Игорь Стравинский
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