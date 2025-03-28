Михаил Пиотровский стал лауреатом "Премии Художественного театра"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Церемония награждения лауреатов "Премии Художественного театра" для деятелей искусств до 35 лет назвали в МХТ им. А.П.Чехова в пятницу вечером, лауреатом специальной номинации "Без комментариев" стал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Премия Художественного театра была учреждена в 2023 году в рамках празднования 125-летия Московского художественного общедоступного театра. Уже третий год на исторической сцене МХТ им. Чехова мы чествуем талант и мастерство нашей творческой молодежи, ярко проявившей себя в минувшем году", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова в видеообращении в начале церемонии.

Она поздравила лауреатов с заслуженной победой и пожелала им "вдохновения, новых достижений и воплощения всего задуманного".

Награду в номинации "Без комментариев", в которой чествуют людей вне времени и возраста, вручил художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский.

"В номинации "Без комментариев" у нас выходят на эту сцену люди, чей жизненный путь, дела, человеческое содержание не нуждаются ни в каких комментариях. Сегодня на эту сцену выходит Михаил Борисович Пиотровский", - сказал Хабенский.

Обладателем награды в номинации "Опера" стал художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин за постановку оперы "Снегурочка" в Большом театре. В номинации "Балет" награду получила ведущая солистка балета МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Елена Соломянко за исполнение партии Одетты-Одиллии в балете "Лебединое озеро". В категории "Литература" награду получила писатель и литературный критик Мария Лебедева, автор романа "Там темно".

Награду в номинации "Кино" получила актриса Даша Верещагина за исполнение роли Алисы Селезневой в фильме "Сто лет тому вперед". В номинации "Театр" награду получил режиссер Андрей Маник за постановку "Три сестры" в пространстве "Внутри". В номинации "Классическая музыка" победу одержал дирижер Артемий Великий. Композитор Лидия-Мария Кошевая получила премию в категории "Современная академическая музыка".

Премия в этом году вручается в третий раз. Она направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году. Лауреатам вручат дипломы и статуэтки - уменьшенные копии горельефа "Пловец" работы скульптора Анны Голубкиной. Победители также получат специальный приз от МХТ - возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов.