Церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка" перенесена на 24 ноября

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоится в Москве 24 ноября, сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры.

Ранее сообщалось, что первая церемония состоится 5 декабря.

"Мы рады, что кинопремия "Бриллиантовая бабочка" нашла отклик среди наших коллег из множества стран евразийского пространства", - сказала генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина, слова которой привели в пресс-службе.

Главная награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссёр", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актёр", "Лучшая актриса", "Лучший актёр второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".