Вручение премии "Бриллиантовая бабочка" Евразийской киноакадемии пройдет 5 декабря

Обладатели главной награды получат денежный приз в эквиваленте $1 млн, лауреаты остальных номинаций - по $250 тыс.

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Первая церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка" Евразийской академии кинематографических искусств состоится 5 декабря в Москве, презентация академии прошла во вторник, был объявлен старт ее работы.

"Сегодня будет дан старт работе Евразийской академии кинематографических искусств, а также началу приема кинолент, претендующих на Евразийскую кинопремию. Знаю, что идея создания такой академии вызвала у профессионального сообщества большой интерес. Своё участие в её работе подтвердили многие мэтры российского и мирового кинематографа. И уверен, их число будет только расти", - сказал в видеообращении к участникам презентации президент России Владимир Путин.

Президент также отметил, что в рамках академии распланированы большая образовательная программа, мастер-классы, студенческие обмены, совместные проекты, которые, как уточнил президент, "позволят молодым деятелям кино лучше узнать и понять друг друга".

В свою очередь, министр культуры РФ Ольга Любимова на презентации сообщила, что церемония вручения первой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоится в декабре этого года.

"Кино по-прежнему остается важнейшим из искусств. И в этой связи мы уверены, что Евразийская киноакадемия и кинопремия станут успешной самостоятельной инфраструктурой для взаимной поддержки, кооперации и поощрения кинематографистов, отстаивающих традиционные нравственные ценности, уважение и сохранение культурного наследия. Уверена, что наше начинание займёт ключевое место в мировой культурной повестке. О первом результате мы сможем узнать уже в декабре 2025 года в рамках проведения первой открытой Евразийской киноакадемии "Бриллиантовая бабочка", - сообщила министр.

Как уточнил, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков, церемония пройдет 5 декабря в Москве. В последующем церемонии вручения премии могут пройти в любой стране-участнице академии.

Министр поблагодарила зарубежных участников презентации киноакадемии, присутствующих на церемонии.

Как стало известно во время презентации, в работе киноакадемии примут участие Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Киргизстан, ОАЭ, Пакистан, Сейшельские острова, Сенегал, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Россия.

В рамках премии награды будут вручаться в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссёр", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актёр", "Лучшая актриса", "Лучший актер/актриса второго плана", "Лучший художник" и других. Также будет вручаться приз за вклад в мировой кинематограф.

Михалков уточнил, что лауреаты премии, помимо награды - статуэтки "Бриллиантовая бабочка", будут получать денежный приз.

"По нашему регламенту, картина, ставшая лучшим фильмом на соискание "Бриллиантовой бабочки", получит эквивалент 1 миллиону долларов. Все остальные номинации - по 250 тысяч долларов. Как мы будем рассчитываться, мы решим сами", - сказал Михалков.