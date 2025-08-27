Малый театр поставит пьесу Екатерины II

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Государственный академический Малый театр в новом юбилейном 270-м сезоне представит премьеры по произведениям Екатерины II, Владимира Набокова, Льва Толстого, Михаила Булгакова и Бернарда Шоу, сообщил на пресс-когнференции главный режиссер театра Алексей Дубровский.

"В этом сезоне еще больше будет премьер для наших зрителей, целых восемь (...). В середине сентября на Малой сцене нашего филиала на Ордынке выйдет спектакль "Защита Лужина" по Владимиру Набокову. Такой любопытный, интересный спектакль поставил Владимир Данай, один из победителей нашей второй режиссерской лаборатории", - сказал Дубровский.

В 20-х числах сентября состоится премьера, где занята народная артистка России Светлана Аманова. Это "Весьма остроумная и превеселая комедия о виндзорских женушках" в постановке Александра Вельмакина.

В ноябре выйдет премьера с Полиной Долинской в главной роли. Это "Анна Каренина" по Льву Толстому в постановке Андрея Прикотенко, сообщил Дубровский.

Зимой в Малом театре ожидаются две премьеры: на Малой сцене на Ордынке впервые в России будет поставлена пьеса императрицы Екатерины II - "Расстроенная семья". Ее режиссером выступит Андрей Максимов.

Для новой камерной сцены театра на Серпуховской режиссер Ася Князева готовит спектакль по новеллам Стефана Цвейга.

Весной выйдут еще две премьеры: в постановке Дубровского на исторической сцене - спектакль "Белая гвардия" по роману Михаила Булгакова. В филиале выйдет спектакль "Пигмалион" по Бернарду Шоу в постановке Глеба Подгородинского.

"Завершит череду премьерных спектаклей под конец сезона в филиале на Ордынке спектакль режиссера Владимира Драгунова "Гиперболоид инженера Гарина" (по роману Алексея Толстого). У нас очень масштабные планы на всех площадках", - добавил Дубровский.