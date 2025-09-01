Поиск

Умер художник-мультипликатор, автор капитана Врунгеля и Айболита Сахалтуев

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Художник-мультипликатор, создатель персонажей мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ" Радна Сахалтуев скончался в возрасте 90 лет, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков в соцсетях.

Сахалтуев родился в Улан-Уде 15 мая 1935 года, окончил факультет анимации ВГИКа. Работал на студии "Киевнаучфильм".

Как художник-постановщик создал ряд мультипликационных фильмов, получивших всесоюзную и международную известность, в том числе "Приключения капитана Врунгеля" (1976—1979), "Доктор Айболит" (1984—1985), "Остров сокровищ" (1987—1988). Сотрудничал со студией "Союзмультфильм".

