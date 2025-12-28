Поиск

Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни

Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни
Брижит Бардо. Архивное фото
Фото: Franco Origlia/Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Французская кинозвезда Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года, сообщает Le Parisien со ссылкой на основанный актрисой фонд.

Она родилась в Париже и первую роль в кино получила в 1952 году. Известность Бардо принесла картина Роже Вадима "И Бог создал женщину" (1956). Фильм сделал актрису звездой кинематографа и принес статус секс-символа.

На протяжении карьеры она сыграла в таких фильмах как "Бабетта идёт на войну", "Истина", "Презрение" и других.

За роль в картине "Вива, Мария!" Бардо была номинирована на британскую премию BAFTA.

Помимо съемок в кино она записала несколько успешных музыкальных альбомов.

Брижит Бардо покинула киноиндустрию в 1973 году и посвятила себя защите животных. Основанный ею фонд помогает создавать и сам открывает приюты для животных, участвует в борьбе с браконьерством, выловом диких животных для использования в цирках, тестированием на животных, оказывает помощь в судебных процессах против жестокого обращения с животными.

Хроника 05 января 2019 года – 28 декабря 2025 года Умершие знаменитости
Брижит Бардо
