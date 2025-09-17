Дмитрий Бертман стал президентом "Геликон-оперы"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Художественный руководитель и директор Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, осуществлявший руководство театром с его основания, стал президентом театра, сообщили в столичном департаменте культуры.

"Дмитрий Александрович Бертман, ранее занимавший пост генерального директора и художественного руководителя "Геликон-оперы", становится президентом театра. Для руководства он предложил своих коллег, которые долгое время работали в должности его заместителей", - говорится в сообщении департамента.

В департаменте уточнили, что художественным руководителем театра стал Илья Ильин, директором - Марина Вожакина. Оба ранее занимали посты заместителей Бертмана.

В ведомстве добавили, что Вожакина более 20 лет курировала в театре финансовые вопросы, Ильин работает в "Геликон-опере" почти с самого ее основания, более 20 лет он является режиссером театра и директором творческих коллективов: труппы солистов, хора и оркестра.

Театр "Геликон-опера" был создан в 1990 году, с этого момента его руководителем был Бертман.