Фестиваль клоунов "Карандаш-фест" посвятят 125-летию со дня рождения Михаила Румянцева

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Уличный фестиваль клоунов "Карандаш-фест" пройдет в городе Старица Тверской области 31 июля и 1 августа, открывая Международную неделю клоунов.

В этом году фестиваль будет посвящен 125-летию со дня рождения Михаила Румянцева – легендарного советского клоуна Карандаша, сообщили "Интерфаксу" организаторы фестиваля.

"Карандаш-фест", как ожидается, соберет сотни артистов этого жанра: от легенд до восходящих звезд. В этом году фестиваль состоится во второй раз и будет посвящен 125-летию Михаила Румянцева. Свою первую клоунскую репризу он поставил случайно, работая оформителем афиш в старицком драмтеатре в 20-х годах ХХ века, и только после этого была Москва, где он освоил профессию клоуна.

В пятницу 31 июля "Карандаш-фест" стартует с всероссийского детского циркового конкурса, а вечером того же дня состоятся первые взрослые клоун-спектакли в парках Старицы.

Основным днем фестиваля станет 1 августа. В этот день пройдут десятки шоу на двух сценах, интерактивные выступления на набережной и в парках старинного города на Волге. Действо откроет кавалькада по набережной Волги: шествие с участием всех артистов фестиваля в сопровождении цирковых машин и духовых оркестров.

В программе фестиваля запланированы выступления "золотого состава" "Лицедеев" (Валерий Кефт, Анна Орлова, Роберт Городецкий), Анвара Либабова, которого, как отметили в пресс-службе, зрители помнят по фильму "Про уродов и людей" Алексея Балабанова, основателя актуального питерского клоун-театра "Семьянюки" Александра Гусарова, театра "Высокие братья", клоуна Паганеля (Сергея Давыдова) и театра "Микос" и других артистов.

Гвоздем программы, как отмечают организаторы, станет постановка Евгения Марчелли "Бременские музыканты" театра "Моссовета".