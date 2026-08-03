В ГМИИ Пушкина открывается выставка буддийского искусства России

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина представит первый масштабный проект о буддийском искусстве в России - выставку "Алмазная колесница. Буддийское искусство России", сообщили в пресс-службе музея.

"В экспозиции предстанут более шестисот пятидесяти экспонатов: не выставлявшиеся ранее статуи и живописные произведения из коллекции Пушкинского музея, а также шедевры региональных музеев - уникальные памятники, редкие для всего буддийского мира. Совместный проект с Государственным музеем Востока, музеями Бурятии, Тывы и Калмыкии приурочен к Году единства народов России", - говорится в сообщении.

Коллекция из 230 предметов буддийского искусства попала в собрание музея в 1944 году, благодаря тогдашнему директору, скульптору Сергею Меркурову. "Специально к выставке отреставрировано более сотни скульптур и десятки живописных произведений", - отметили в пресс-службе.

Среди ключевых экспонатов выставки - "Атлас тибетской медицины", который является единственной в мире "столь полной копией тибетского оригинала".

Экспозиция познакомит зрителей с главными персонажами буддийского пантеона, историей Алмазной колесницы (ваджраяны), ее символикой, культовой утварью, а также основными художественными школами, среди которых монгольская, тибетская, китайская, древнейшая непальская, тувинская, калмыцкая и бурятская.

В пространстве выставки будут представлены скульптуры, маски, костюмы, музыкальные инструменты, статуэтки, амулеты, тексты и тханки (живописные произведения на свитках). В их числе, тханка "Колесо сансары", которая показывает круговорот перерождений.

Выставка пройдет в главном здании Пушкинского музея с 4 августа по 1 ноября.