"Человек-паук 4" и "Одиссея" обеспечили рекордный уровень сборов за уикенд в США

Совокупные сборы за выходные составили около $430 млн

Том Холланд на британской премьере фильма "Человек-паук: Новый день" в кинотеатре Odeon Luxe в Лондоне Фото: Tim P. Whitby/ Getty Images for Sony Pictures

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Совместный релиз Sony Pictures и Marvel "Человек-паук: Новый день" (Spider-Man: Brand New Day) собрал $355 млн в Северной Америке и $927 млн по миру, став вторым крупнейшим дебютом в истории кинопроката. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отраслевых аналитиков.

По данным Rentrak, стартовые сборы уступили лишь фильму "Мстители: Финал", который в 2019 году открылся с $357 млн в США и Канаде. Новый фильм вышел почти через пять лет после предыдущей части франшизы - "Человек-паук: Нет пути домой", чей североамериканский дебют составлял $260 млн.

Картина получила высокие оценки зрителей - 90% на Rotten Tomatoes и "A" от CinemaScore, что усилило спрос в первые дни проката.

Сильный старт "Человека-паука" совпал с высокими результатами других крупных релизов. Universal Pictures продолжает успешный прокат "Одиссеи", который привлекает аудиторию премиальными IMAX-сеансами. Фильм собрал $124,5 млн в дебютные выходные и добавил еще $51 млн в текущий уикенд, доведя мировые сборы до $721 млн.

AP отмечает, что падение сборов "Одиссеи" на третьей неделе составило лишь 43%, что считается низким для блокбастера. Совокупные сборы двух лидеров обеспечили крупнейший уикенд в истории американского проката - около $430 млн.

Третье место заняла анимационная картина Disney "История игрушек 5" ($6,3 млн). Далее следуют "Миньоны и монстры" от Universal ($5,8 млн), игровая версия "Моаны" ($5,3 млн) и театральный лайв-релиз Hadestown: The Musica ($2,1 млн).

Аналитики ожидают, что сильный старт августа может обеспечить летнему сезону сборы на уровне $4 млрд - отметки, которую после пандемии достигал только 2023 год. Общий бокс-офис 2026 года может приблизиться к $10 млрд. С начала года кассовые сборы составили $6,19 млрд - почти на 15% выше уровня 2025 года.