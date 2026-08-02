Поиск

Умер актер из сериала "Клан Сопрано" Винсент Пасторе

Умер актер из сериала "Клан Сопрано" Винсент Пасторе
Фото: Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский актер Винсент Пасторе умер на 81-м году жизни, сообщает The Guardian.

Его нашли мертвым у него дома в Нью-Йорке. По данным СМИ, смерть наступила от естественных причин.

Пасторе получил широкую известность благодаря роли Сальваторе "Биг Пусси" Бонпенсьеро в телесериале "Клан Сопрано".

Также он исполнил небольшие роли в фильмах небольшие роли в сериалах и в некоторых довольно знаменитых фильмах "Славные парни", "Путь Карлито", "Пробуждение, "Дневники баскетболиста", "Мошенники" и других.

Хроника 05 января 2019 года – 02 августа 2026 года Умершие знаменитости
США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер актер из сериала "Клан Сопрано" Винсент Пасторе

 Умер актер из сериала "Клан Сопрано" Винсент Пасторе

Netflix получил иск на $105 млн из-за утраты копии фильма с Кейджем

 Netflix получил иск на $105 млн из-за утраты копии фильма с Кейджем

К владельцам "Золотого глобуса" подали иск на $150 млн по обвинению в мошенничестве

 К владельцам "Золотого глобуса" подали иск на $150 млн по обвинению в мошенничестве

"Одиссея" сохранила лидерство в прокате, собрав $87 млн во второй уикенд

 "Одиссея" сохранила лидерство в прокате, собрав $87 млн во второй уикенд

Работы Айвазовского, Петрова-Водкина, Рериха и других художников выставят на торги за 1 млрд рублей

Гендиректором "Ленфильма" стал Дмитрий Давиденко

 Гендиректором "Ленфильма" стал Дмитрий Давиденко

В ЮНЕСКО обеспокоены повреждениями в древнем ливанском городе Тир от ударов Израиля

 В ЮНЕСКО обеспокоены повреждениями в древнем ливанском городе Тир от ударов Израиля

Гергиев рассчитывает удвоить вместимость Большого театра

 Гергиев рассчитывает удвоить вместимость Большого театра

Умер художник Владимир Пименов

Неизвестные архивы русских художников и коллекционеров выставят на торги

 Неизвестные архивы русских художников и коллекционеров выставят на торги
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10868 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3418 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов