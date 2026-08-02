Умер актер из сериала "Клан Сопрано" Винсент Пасторе

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский актер Винсент Пасторе умер на 81-м году жизни, сообщает The Guardian.

Его нашли мертвым у него дома в Нью-Йорке. По данным СМИ, смерть наступила от естественных причин.

Пасторе получил широкую известность благодаря роли Сальваторе "Биг Пусси" Бонпенсьеро в телесериале "Клан Сопрано".

Также он исполнил небольшие роли в фильмах небольшие роли в сериалах и в некоторых довольно знаменитых фильмах "Славные парни", "Путь Карлито", "Пробуждение, "Дневники баскетболиста", "Мошенники" и других.