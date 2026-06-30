Спектакли из Ирана, Монголии и Бразилии покажут в Александринке в новом сезоне

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - XVII Международный театральный фестиваль "Александринский" 30 августа откроет 271-й сезон в Национальном драматическом театре России (Александринском), сообщил художественный руководитель учреждения Никита Кобелев.

"Традиционно основной блок составит международная программа. Откроет ее спектакль из Монголии "Сын Тенгри" режиссера Намнана Наранбаатара", - сказал Кобелев журналистам во вторник.

Постановка Монгольского государственного академического театра драмы расскажет о древних кочевниках Центральной Азии и становлении империи хунну. Спектакль будет идти на монгольском языке с титрами на русском.

Также в программе - спектакль "Гамлет. Хеппи-энд", действие которого разворачивается в современности. Постановку труппы из Ирана на языке фарси покажут с русскими титрами.

"Городской театр" из Бразилии и Центр исполнительских искусств колумбийского Университета Валье представят на фестивале спектакль "Кроткая". Это современная интерпретация одноименного рассказа Федора Достоевского, в которой действие перенесено в Рио-де-Жанейро конца XIX века. Спектакль покажут на португальском языке с титрами на русском.

Кроме того, можно будет посетить концерт японских барабанщиков

Кобелев добавил, что Александринский театр в новом сезоне продолжит праздновать 80-летие режиссера Валерия Фокина. Этому событию будет посвящен отдельный блок программы фестиваля. Зрителей ждут две премьеры спектаклей Фокина - вторая редакция постановки "Литургия зеро" по "Игроку" Достоевского и "Ревизор с продолжением". Также на сцене Александринки покажут еще семь спектаклей мастера, созданных в разные годы.

Дополнят фестивальную программу постановки Анны Потебня "Сентиментальное путешествие" по роману Виктора Шкловского, Хуго Эриссена "Ивонна, принцесса Бургундская" и Дин Итэна по роману Мо Яня "Устал рождаться и умирать".

Завершится фестиваль в октябре - премьерой спектакля Кобелева "Последний год" по роману Юрия Тынянова "Смерть Вазир-Мухтара", посвященному драматургу Александру Грибоедову.

Директор театра Александр Малич добавил, что 30 августа Александринский театр отметит 270-й день рождения. По возрожденной традиции императорских театров александринцы возложат розы на надгробия императриц Елизаветы Петровны, основавшей театр, и Александры Федоровны, в чью честь была названа сцена, а зрители в этот день смогут увидеть закулисье театра на эксклюзивной экскурсии.