Скончался солист группы Village People и соавтор хита Y.M.C.A. Виктор Уиллис

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В возрасте 74 лет от болезни скончался Виктор Уиллис - американский солист группы Village People, известной такими хитами как Y.M.C.A. и Macho Man.

"С невероятной грустью мы сообщаем о смерти Виктора Уиллиса, солиста Village People. Виктор скончался во вторник 30 июня 2026 года после борьбы с короткой, но тяжелой болезнью", - сообщается в среду на официальной странице группы в Facebook (информационный ресурс организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В связи с кончиной музыканта свои соболезнования выразил президент США Дональд Трамп.

"Он был прекрасным и счастливым парнем, которому нравилось, что я использую песню его группы Y.M.C.A. на моих митингах. (...) Мы будем думать о Викторе каждый раз, когда играет Y.M.C.A., как сегодня и на протяжении всей праздничной недели перед Днем независимости", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Уиллис родился 1 июля 1951 года и стал сооснователем группы в 1977 году. Он стал и соавтором многих ее песен, включая Y.M.C.A.

Village People является популярной американской группой, в первую очередь прославившейся благодаря хиту Y.M.C.A., который Библиотека конгресса США признала "американским феноменом". Песня часто исполняется на различных мероприятиях по всему миру, а популярный танец, во время которого люди руками показывают буквы из ее названия, даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда его одновременно станцевали 44 тыс. человек.