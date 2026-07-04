Умерла актриса Екатерина Жемчужная

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Актриса театра и кино, народная артистка России Екатерина Жемчужная скончалась на 83-м году жизни, сообщили в театре "Ромэн", в котором она служила.

"С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 83-м году ушла из жизни народная артистка России Екатерина Андреевна Жемчужная", - говорится в сообщении театра.

Жемчужная была принята в труппу театра "Ромэн" в 1964 году после окончания школы-студии при театре.

"Екатерина Андреевна - актриса, для которой не существовало амплуа: она с лёгкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна", - добавили в театре.

На счету артистки также более 20 ролей в кино, среди которых "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза".