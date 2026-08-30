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Памятная доска в честь сооснователя "Современника" Игоря Кваши появилась в Москве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве открыли памятную доску в честь одного из основателей театра "Современник" Игоря Кваши, сообщили в пресс-службе театра.

"Открытие памятной доски Игорю Кваше продолжает инициативу юбилейного сезона, в рамках которой "Современник" устанавливает памятные доски своим основателям", - говорится в сообщении.

Доску установили на доме в Глинищевском переулке, где артист прожил 55 лет.

В основе мемориальной доски - портрет артиста и образ самого "Современника" с его узнаваемой неоклассической колоннадой.

Автором скульптурной части памятной доски стал Александр Свиязов, ученик народного художника России Александра Рукавишникова, архитектором выступила Светлана Волкова.

В пресс-службе уточнили, что в церемонии открытия доски приняли участие художественный руководитель "Современника" Владимир Машков, сын Игоря Кваши Владимир Кваша, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, заслуженная артистка России Мария Шукшина, заслуженная артистка России Елена Миллиоти, артист Леонид Ярмольник. Ведущей церемонии стала артистка "Современника" Дарья Белоусова.

Ранее в ходе юбилейного сезона театра на фасаде дома по улице Чаплыгина была открыта доска Олегу Табакову, а в течение года также появятся мемориальные доски Галине Волчек, Лилии Толмачёвой, Евгению Евстигнееву и Виктору Сергачёву, сообщили в "Современнике".

Москва Современник Игорь Кваша
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