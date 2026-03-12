Поиск

В Москве открыли памятную доску Олегу Табакову

Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Москве открыли памятную доску актеру и режиссеру Олегу Табакову на фасаде Исторической сцены Театра Олега Табакова на улице Чаплыгина.

"Вроде такой грустный должен быть день - день памяти. Но Олег Павлович - это наш атом солнца, и память о нем будет всегда невероятно светлой. (...) Этот театр, Театр Олега Табакова, его любимый подвал, который был им выстрадан, и сегодня вот на этом великом, замечательном доме, удивительном произведении искусства, который приютил Олега Павловича и всех его учеников, сегодня будет открыта памятная доска", - сказал на церемонии открытия художественный руководитель "Современника" и Театра Олега Табакова, Театральной школы Олега Табакова Владимир Машков.

Как отметил Машков, на памятной доске изображен "атом солнца, и здесь вы увидите те части жизни, которые так или иначе отразились и продолжают отражаться на нас - это и любимый подвал, это и Сцена на Сухаревской, это и театр Современник, это и Школа Олега Табакова, вот там луч Московского художественного театра - это те лучи нашего великого мастера, которые будут продолжать светить бесконечно".

Автор памятной доски - скульптор Александр Свиязов. По его словам, "создание композиции - атома солнца - в какой-то степени (представляет собой) горящую звезду, от которой его дела расходятся и наполняют светом". "Хорошо, что идея этой звезды появилась и она будет напоминать о преданности театру, искусству", - добавил он.

Олег Табаков - советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог; народный артист СССР (1988). Он умер 12 марта 2018 в возрасте 82 лет.

