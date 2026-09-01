Пушкинский музей возобновил работу после временной приостановки

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина в Москве вновь принимает посетителей после закрытия по техническим причинам, сообщили в пресс-службе музея.

"Рады сообщить, что Пушкинский музей возобновил свою работу для посетителей. Экскурсии, запланированные на 14:00 и позже, состоятся", - говорится в сообщении.

Ранее в ГМИИ сообщали о закрытии по техническим причинам, ряд экскурсий был отменен.

За отмененные экскурсии музей автоматически вернет деньги, уточнили в пресс-службе.