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Пушкинский музей возобновил работу после временной приостановки

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина в Москве вновь принимает посетителей после закрытия по техническим причинам, сообщили в пресс-службе музея.

"Рады сообщить, что Пушкинский музей возобновил свою работу для посетителей. Экскурсии, запланированные на 14:00 и позже, состоятся", - говорится в сообщении.

Ранее в ГМИИ сообщали о закрытии по техническим причинам, ряд экскурсий был отменен.

За отмененные экскурсии музей автоматически вернет деньги, уточнили в пресс-службе.

Пушкинский музей ГМИИ имени Пушкина Москва
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