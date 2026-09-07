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Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Нина Попова

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова, прослужившая 60 лет в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, сообщили в пресс-службе театра.

"Для нас это огромная утрата. Мы выражаем соболезнования родным и близким Нины Георгиевны. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Попова родилась 20 марта 1945 года в Бугульме (Татарская АССР). В 1966 году она окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу театра имени Пушкина.

Среди заметных ролей Поповой на сцене - Зоя в спектакле "Метель", Нази в постановке "Дуэль", Ольга в "Обломове", Груня в "Разорванном рубле", Капа в "Аленьком цветочке", Беатриче Флора в "Легенде о Паганини" и Миссис Бойл в "Мышеловке".

В кино актриса дебютировала в 1968 году ролью Ирины в фильме "Нейтральные воды". Широкую известность Поповой принесла роль Жени Якушевой в первом советском телесериале "День за днём" (1971-1972).

Хроника 05 января 2019 года – 07 сентября 2026 года Умершие знаменитости
Нина Попова
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