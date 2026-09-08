Наконечник копья обнаружен на пути ратей князя Дмитрия Донского на Куликово поле

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты музея-заповедника "Куликово поле" в ходе археологических работ в Тульской области обнаружили наконечник копья времен Куликовской битвы, сообщает пресс-служба музея.

"Артефакт был найден на северной периферии поля сражения, на броду через Непрядву, недалеко от слияния реки с Доном. Существуют аналогии найденному наконечнику среди ордынских древностей, но с подобным оружием могли сражаться и русские воины", - говорится в сообщении.

Наконечник копья втульчатый, железный, кованый, с вытянутым пером ромбовидной формы и угловатыми выступами ("ушками") в нижней части, где втулка переходит в перо. Все части со следами заточки - даже выступы пера обладали поражающей силой и были устроены для увеличения повреждений противника.

Подобные наконечники копий с "ушками" известны по находкам с обширных территорий от Северо-Западного Кавказа до его северо-восточных районов и Северо-Западного Прикаспия. Датируются предметы золотоордынским временем (XIII-XIV веками), в том числе происходят с поселений Золотой Орды, а в некоторых случаях находки напрямую связывают с боестолкновениями войск Тимура и Тохтамыша 1395 года (Гудермесский район Чечни).

Наконечники копий "с ушками" могли использовать всадники при таранной атаке, а пешие воины в ближнем бою против конных подразделений. В последнем случае, древко копья упиралось в землю под углом около 45 градусов, а наконечник копья выставлялся в сторону мчащегося противника.

В музее подчеркнули, что копье найдено на пути ратей князя Дмитрия Донского. Эта находка еще раз подчеркивает тот факт, что многие сюжеты великого сражения на Дону остаются вне зоны внимания археологических исследований. Найденная реликвия законсервирована и ждет дальнейшей реставрации, а затем будет выставлена в числе ранее обнаруженных артефактов в Музее Куликовской битвы на поле сражения.

За годы изучения Поля Куликовской битвы были выявлены свидетельства о двух сотнях реликвий.