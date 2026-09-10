Начальник управления театров департамента культуры Москвы Фокин стал и.о. ректора ГИТИСа

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства ГИТИС назначен начальник управления театров департамента культуры Москвы, доцент кафедры продюсерства института Александр Фокин, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в своем канале в Мах в четверг.

Министр отметила, что Фокин – выпускник продюсерского факультета ГИТИСа, кандидат искусствоведения.

С 2013 года он работает доцентом кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств ГИТИСа.

С 6 августа обязанности ректора были временно возложены на проректора по общим вопросам Марину Кирюшкину.

Экс-ректор Григорий Заславский 4 августа покинул свой пост, который он занимал с 2016 года.