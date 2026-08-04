Ректор ГИТИСа Заславский покинул свой пост

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский покинул свой пост, который он занимал с 2016 года, сообщили в вузе.

"Ректор ГИТИСа Григорий Анатольевич Заславский сегодня покинул свой пост. Сегодня его заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова. Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Олеговна Ермакова", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале вуза в телеграм.