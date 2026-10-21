Apple Corps создаст крупнейший музей The Beatles в Ливерпуле к 2028 году

Вход в музей "История The Beatles" в Ливерпуле Фото: Universal Images Group via Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Ливерпуле к 2028 году откроется новый музей, посвященный группе The Beatles. Проект станет официальным фан-центром коллектива и будет реализован Apple Corps совместно с городскими властями, пишет The Guardian.

Экспозиция переедет из Альберт-дока в здание бывшего торгового центра St John's Market рядом с вокзалом, закрытого в 2024 году. Новая площадка позволит увеличить экспозицию в четыре раза. Apple Corps также возьмёт в управление башню St Johns Beacon, которая станет отдельной тематической зоной, оформленной в стиле мультфильма Yellow Submarine.

Новый музей будет представлять собой многочасовой маршрут, включающий реконструкции ключевых локаций истории группы - от ливерпульских домов участников и клуба Cavern до гамбургских ночных заведений, студии "Эбби-Роуд", нью-йоркского Shea Stadium и крыши здания на Savile Row, где в 1969 году состоялся последний концерт The Beatles.

Оба из ныне живущих участников The Beatles приветствовали это событие. Пол Маккартни заявил, что его "поражает и трогает" неизменный интерес к истории группы, а Ринго Старр отметил, что Ливерпуль "был и остаётся музыкальным городом".

Для поддержки местных музыкантов создан фонд Apple Corps Liverpool Trust, который будет получать часть доходов от билетов. По словам мэра Ливерпуля Стива Ротерама, новый комплекс усилит туристическую привлекательность города, куда ежегодно приезжают поклонники со всего мира.

Параллельно Apple Corps развивает музей на Savile Row, посвящённый последнему концерту на крыше, который откроется в 2027 году. Он позволит посетителям подняться на крышу и увидеть реконструкцию студии, где записывался Let It Be.

Проект реализуется на фоне масштабных инициатив по сохранению наследия The Beatles, включая готовящуюся серию биографических фильмов Сэма Мендеса, которые выйдут в 2028 году. Декорации из фильмов будут использованы в новом музее. BBC также готовит драму о гамбургском периоде группы.