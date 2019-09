The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road. Его уже можно посмотреть на YouTube.

К юбилею 27 сентября группа выпустила альбом в новой аранжировке, над которой работал сын Джорджа Мартина Джайлз Мартин и звукорежиссер Сэм Окелл. Также в альбом войдут 23 студийных и демо-записи, большинство из которых ранее не публиковались.

Abbey Road стал последним альбомом, над которым участники группы работали вместе в студии, находившейся на одноименной улице. 8 августа 1969 года они вышли на переход для фотосъемки на обложку альбома. Полиция ненадолго перекрыла движение транспорта, фотограф Йен Макмиллен встал на стремянку и сделал шесть кадров, один из которых был выбран для обложки.

Вышедший позднее альбом Let It Be был собран из материалов, над которыми музыканты работали до записи Abbey Road.