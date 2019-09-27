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The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road. Его уже можно посмотреть на YouTube.

К юбилею 27 сентября группа выпустила альбом в новой аранжировке, над которой работал сын Джорджа Мартина Джайлз Мартин и звукорежиссер Сэм Окелл. Также в альбом войдут 23 студийных и демо-записи, большинство из которых ранее не публиковались.

Abbey Road стал последним альбомом, над которым участники группы работали вместе в студии, находившейся на одноименной улице. 8 августа 1969 года они вышли на переход для фотосъемки на обложку альбома. Полиция ненадолго перекрыла движение транспорта, фотограф Йен Макмиллен встал на стремянку и сделал шесть кадров, один из которых был выбран для обложки.

Вышедший позднее альбом Let It Be был собран из материалов, над которыми музыканты работали до записи Abbey Road.

The Beatles Джордж Харрисон Джордж Мартин

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