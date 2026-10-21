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Филиал Исторического музея у Новодевичьего монастыря откроют к весне

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Москве новое здание филиала Государственного исторического музея в Лужнецком проезде планируют открыть для посетителей в первом квартале следующего года, заявил журналистам гендиректор ГИМа Алексей Левыкин.

"Сейчас здание полностью готово, идет оформление документов и передача объекта в собственность музея. Идет монтаж экспозиции, где будут представлены основные вехи истории Новодевичьего монастыря, ценнейшие реликвии и мемориальные памятники. Одновременно готовим к перевозке с Красной площади несколько коллекций, в том числе собрание древнерусской живописи. Открыть для посетителей филиал планируем в первом квартале следующего года", - сказал Левыкин.

Как рассказала руководитель дирекции по строительству уникальных объектов ППК "Единый заказчик" Наталья Зарубина, общая площадь здания составит около 10 тысяч кв.м.

"Строительство велось в границах буферной зоны ансамбля Новодевичьего монастыря, что требовало особого подхода к реализации проекта. Проект также предусматривал монтаж сложнейших систем вентиляции, обеспечения необходимого для хранения экспонатов температурного и влажностного режима. Несмотря на все сложности с момента выхода строителей на площадку до завершения работ прошло всего два года", - отметила Зарубина.

По ее словам, общая стоимость проекта составила около 5 млрд рублей, которые выделили из федерального бюджета.

Одним из украшений здания стал контррельеф с силуэтом Новодевичьего монастыря, расположенный на фасаде. Изображение выполнено в виде углубленного рельефа на белой стеклофибробетонной поверхности.

В новом филиале музея развернется экспозиция, посвященная истории Новодевичьего монастыря. Всего там будет представлено более 40 тыс. памятников, в том числе древнерусской живописи и шитья. Около 2 тыс. кв.м в здании заняли, фондохранилище, помещения для проведения массовых мероприятий, конференц-зал на 140 мест, экскурсионное бюро и другие вспомогательные службы.

Алексей Левыкин ГИМ Красная площадь Исторический музей Наталья Зарубина Новодевичий монастырь Москва
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