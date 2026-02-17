Поиск

Филиал Государственного исторического музея в Хамовниках откроют в 2026 году

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Филиал Государственного исторического музея (ГИМ) около Новодевичьего монастыря планируется открыть в 2026 году, рассказала "Интерфаксу" руководитель дирекции по уникальным объектам Единого заказчика в сфере строительства Наталья Зарубина.

"К настоящему времени завершены строительно-монтажные работы, на финишной прямой обустройство и оснащение здания. В ближайшее время оно будет передано музею под размещение постоянной экспозиции и в этом году он будет открыт", - сказала она.

Площадь здания превышает 10 тысяч кв.м. Внутри здания обустраиваются не только экспозиционные залы, но и фондохранилище, технические помещения, образовательные центры, а также конференц-зал на 140 мест.

В экспозиционных залах разместят предметы из фондов Исторического музея: иконы, церковные облачения, предметы церковного обихода, старопечатные и рукописные книги, фрески и другие.

Новый выставочный центр построили в границах буферной зоны ансамбля Новодевичьего монастыря, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

1не

ЮНЕСКО ГИМ Исторический музей Хамовники Новодевичий монастырь Наталья Зарубина Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сыгравший в "Крестном отце" актер Роберт Дюваль скончался в возрасте 95 лет

 Сыгравший в "Крестном отце" актер Роберт Дюваль скончался в возрасте 95 лет

В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

 В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

Британский музей собрал 3,5 млн фунтов пожертвований, чтобы выкупить "Сердце Тюдоров"

 Британский музей собрал 3,5 млн фунтов пожертвований, чтобы выкупить "Сердце Тюдоров"

Безруков сообщил об отсутствии у него планов стать ректором Школы-студии МХАТ

Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

 Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

Константин Богомолов освобожден от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Богомолов решил уйти с должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Редкий рисунок Микеланджело ушел с аукциона за рекордные $27,2 млн

 Редкий рисунок Микеланджело ушел с аукциона за рекордные $27,2 млн

Богомолов будет на посту и. о. ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов

 Богомолов будет на посту и. о. ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов

Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

 Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 74 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8432 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });