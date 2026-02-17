Филиал Государственного исторического музея в Хамовниках откроют в 2026 году

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Филиал Государственного исторического музея (ГИМ) около Новодевичьего монастыря планируется открыть в 2026 году, рассказала "Интерфаксу" руководитель дирекции по уникальным объектам Единого заказчика в сфере строительства Наталья Зарубина.

"К настоящему времени завершены строительно-монтажные работы, на финишной прямой обустройство и оснащение здания. В ближайшее время оно будет передано музею под размещение постоянной экспозиции и в этом году он будет открыт", - сказала она.

Площадь здания превышает 10 тысяч кв.м. Внутри здания обустраиваются не только экспозиционные залы, но и фондохранилище, технические помещения, образовательные центры, а также конференц-зал на 140 мест.

В экспозиционных залах разместят предметы из фондов Исторического музея: иконы, церковные облачения, предметы церковного обихода, старопечатные и рукописные книги, фрески и другие.

Новый выставочный центр построили в границах буферной зоны ансамбля Новодевичьего монастыря, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

