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В Хамовниках достроили новое здание Государственного исторического музея

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в Лужнецком проезде достроили новое здание Государственного исторического музея, сообщает сайт правительства.

"В столичных Хамовниках завершилось строительство здания нового филиала Государственного исторического музея площадью более 10 тысяч кв.м. Объект введен в эксплуатацию", - заявил вице-премьер Марата Хуснуллин.

Строительство начали осенью 2023 года, здание находится в границах буферной зоны Новодевичьего монастыря. При реализации проекта особое внимание уделялось соблюдению требований по сохранению историко-культурной среды территории. Центральную экспозицию нового музейного центра посвятят 500-летию со дня основания монастыря, которое отмечалось в 2024 году.

В здании предусмотрены современные экспозиционные пространства, фондохранилище, технические помещения, многофункциональный и лекционный залы, а также экскурсионное бюро. Выставочный зал будет использоваться для размещения предметов из собрания Государственного исторического музея.

Марат Хуснуллин Москва Хамовники Лужнецкий проезд Государственный исторический музей Новодевичий монастырь ГИМ
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