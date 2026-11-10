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Выставка, посвященная Майе Плисецкой, открылась в Русском доме в Софии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Выставочный проект "Майя Плисецкая. Арена жизни" открылся в Русском доме в столице Болгарии, сообщили в пресс-службе Бахрушинского театрального музея.

"В основе экспозиции - материалы из музейного собрания, позволяющие проследить судьбу и творческий путь одной из величайших балерин XX столетия", - сказали журналистам в пресс-службе.

Посетители выставки смогут познакомиться с эскизами костюмов, театральных афиш и программ, а также другими экспонатами из фондов Бахрушинского музея. Также в числе экспонатов - снимки мастеров сценической и художественной фотографии, в том числе Ричарда Аведона, Беттина Реймса и Михаила Логвинова. В состав выставки также вошли материалы, рассказывающие о легендарном исполнении Плисецкой партий в балетах "Кармен-сюита", "Дон Кихот", "Гибель розы", "Лебединое озеро" и "Болеро".

Отдельная часть экспозиции, уточнили в музее, посвящена жизни Плисецкой вне сцены, - представлены портреты с супругом, композитором Родионом Щедриным, закулисные снимки с двоюродным братом - художником Борисом Мессерером, кадры дружеских встреч с кубинским хореографом Альберто Алонсо и французским танцовщиком Патриком Дюпоном.

"Бахрушинский музей обладает крупнейшей коллекцией, связанной с именами Плисецкой и Щедрина, и считает важным последовательно развивать интерес к этому наследию - в том числе у зарубежной публики. Наш проект уже был с успехом показан в Париже, Люксембурге и Брюсселе, и мы благодарны болгарским партнерам, с которыми нас связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество, за возможность продолжить европейский маршрут выставки и за интерес к отечественному театральному наследию", - отметила генеральный директор музея Кристина Трубинова.

Выставка "Майя Плисецкая. Арена жизни" в Русском доме в Софии доступна для посетителей с 11 ноября по 10 декабря.

Майя Плисецкая
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