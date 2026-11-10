Автор романа о мире после катастрофы получил Букеровскую премию 2026 года

Награду впервые присудили произведению в жанре научной фантастики

Лауреат Букеровской премии 2026 года М. Джон Харрисон Фото: Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Британский писатель Майкл Джон Харрисон стал лауреатом Букеровской премии 2026 года за роман "Конец всего" (The End of Everything), сообщается на сайте премии.

81-летний автор получил награду в размере 50 тыс. фунтов стерлингов ($67 тыс.) за сатирическую антиутопию, действие которой разворачивается в недалеком будущем после катастрофы, разрушившей привычный общественный уклад.

Роман стал первым научно-фантастическим произведением, удостоенным Букеровской премии. Сам Харрисон после церемонии заявил, что не считает жанровые границы определяющими для современной литературы. "Эта книга показывает, и эта премия теперь показывает, что вполне возможно написать произведение, которое объединяет не два жанра, но и три или четыре", - цитирует писателя Associated Press.

Действие книги происходит на побережье Ла-Манша. По сюжету, после катастрофы в Великобритании появляются загадочные инопланетные существа, а главный герой находит на берегу таинственный артефакт, способный менять форму. Ранее Харрисон говорил, что задумывал роман как переосмысление классических произведений о глобальных катастрофах и вторжении пришельцев. В статье для The Guardian писатель назвал книгу "историей о катастрофе, в которой катастрофа заключается в неспособности понять происходящее".

По словам автора, инопланетные сущности в романе выступают в том числе метафорой социальных изменений, включая джентрификацию британского юго-восточного побережья. Харрисон отмечал, что стремился передать читателю растерянность персонажей перед происходящими переменами. Среди тем книги он называл кризис рационального мышления, влияние интернета на общественные дискуссии и отношение общества к экологическим проблемам.

Председатель жюри, историк Мэри Бирд, назвала роман взглядом на современную политику через призму будущего и отметила, что книга рассказывает об обществе, переживающем катастрофу, смысл которой его жители не способны до конца понять.

Харрисон обошел в шорт-листе пятерых финалистов, среди которых были лауреаты Букеровской премии Дуглас Стюарт и Марлон Джеймс, а также обладательница Пулитцеровской премии Элизабет Страут. Он стал самым возрастным лауреатом Букеровской премии за всю историю ее существования. Роман "Конец всего" - 13-е произведение Харрисона.

Букеровская премия, учрежденная в 1969 году, присуждается за англоязычные романы, опубликованные в Великобритании или Ирландии. Среди ее лауреатов прошлых лет - Салман Рушди, Иэн Макьюэн и Арундати Рой. В 2025 году премию получил британско-венгерский писатель Дэвид Солой за роман "Плоть".