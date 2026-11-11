Акварели Волошина и Бенуа выставят на торги 14 ноября

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги живопись, графику и предметы декоративно-прикладного искусства XVII - середины XX века стоимостью 2,6 млн руб., сообщили в пресс-службе аукциона.

"14 ноября 2026 года Аукционный дом "Литфонд" проведет торги Important sale, на которых представит живопись, графику и предметы декоративно-прикладного искусства от XVII до середины XX века", - сказали в пресс-службе.

По данным аукциона, на торги отобраны 15 лотов, которые собрали наибольшее число просмотров в онлайн-каталоге.

Лидером рейтинга стала акварель Константина Богаевского "Коктебель" (1911г) с автографом Марины Цветаевой из собрания искусствоведа Александра Габричевского. Лидирующая ставка на момент релиза поднялась до 600 тыс. рублей. Еще одна акварель - "Крымский пейзаж" Максимилиана Волошина (1931г) - выставлена за 60 тыс. рублей.

Аукционный дом представит также эскиз театрального костюма Льва Бакста (1910-е годы) по цене 160 тыс. рублей. Еще два лота связаны с версальской темой Александра Бенуа - "Версаль. Бассейн Нептуна" за 440 тыс. руб. и акварель "Версаль. Вид на фонтан" за 150 тыс. рублей.

"Один из самых заметных раритетов - бисквитная скульптура "Конь" академика Владимира Бровского 1888 года, одного из ведущих анималистов второй половины XIX века, уже собрала ставку 360 тыс. рублей. Выделяется также картина "Отдых" Николая Сверчкова 1882 года, признанного мастера изображения лошадей. Произведение имеет подтверждение Третьяковской галереи. Лидирующая ставка 180 тыс. рублей", - отметили в аукционном доме.

Помимо этого, на торги выставлен "Портрет Бориса Пильняка" Аристарха Лентулова (1920-е годы) с лидирующей ставкой в 220 тыс. рублей, а также акварель "Пейзаж. Океан" Давида Бурлюка (1950г), которого называют "отцом русского футуризма", по цене в 22 тыс. рублей.

Графику 1920-1930-х годов на аукционе представляет "Московский пейзаж" Сергея Расторгуева за 170 тыс. руб. и работа "Леший" Евгения Кропивницкого за 46 тыс. руб. Также "Литфонд" выставит пять юношеских иллюстрацией будущего основателя Ассоциации художников революционной России (АХРР) Евгения Кацмана к "Коньку-горбунку" конца 1900-х годов по лидирующей ставке в 190 тыс. рублей.

Среди предметов рейтинга торгов - латунный подсвечник в форме льва XVII века времен Русского царства (140 тыс. рублей), советские скульптуры "Артист С.Г. Корень в партии Меркуцио" по модели Веры Мухиной (70 тыс. рублей) и "Царевна с серым волком" (130 тыс. рублей) из триптиха "Русские сказки", которая принадлежит дочери архитектора Дмитрия Чечулина Галине.