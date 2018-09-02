Иосифа Кобзона похоронили рядом с матерью

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Церемония похорон народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона завершилась на Востряковском кладбище в Москве. Артист погребен в иудейской части кладбища рядом со своей матерью.

Процессию сопровождала рота почетного караула. Церемония погребения была проведена по иудейским традициям - сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву Кадиш. После этого родные, близкие и коллеги певца попрощались с ним, проводив в последний путь.

Артист был погребен под звуки гимна Российской Федерации и залпы почетного караула. В завершении оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом прошло сегодня в московском Концертом зале имени Чайковского. Проститься с Кобзоном пришли тысячи людей - политики, деятели культуры, представители общественных и благотворительных организаций, региональные руководители и простые граждане.