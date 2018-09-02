Культура

Иосифа Кобзона похоронили рядом с матерью

После гимна у могилы артиста оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Иосифа Кобзона похоронили рядом с матерью
Цветы у портрета Иосифа Кобзона в Госдуме
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Церемония похорон народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона завершилась на Востряковском кладбище в Москве. Артист погребен в иудейской части кладбища рядом со своей матерью.

КультураЭпоха КобзонаЭпоха КобзонаЧитать подробнее

Процессию сопровождала рота почетного караула. Церемония погребения была проведена по иудейским традициям - сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву Кадиш. После этого родные, близкие и коллеги певца попрощались с ним, проводив в последний путь.

Артист был погребен под звуки гимна Российской Федерации и залпы почетного караула. В завершении оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом прошло сегодня в московском Концертом зале имени Чайковского. Проститься с Кобзоном пришли тысячи людей - политики, деятели культуры, представители общественных и благотворительных организаций, региональные руководители и простые граждане.

В Москве простились с Иосифом Кобзоном

9 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Иосиф Кобзон, Москва

Новости по теме

Эпоха Кобзона

Культура
Иосифа Кобзона похоронили рядом с матерьюИосифа Кобзона похоронили рядом с матерью
После гимна у могилы артиста оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны"Подробнее
 "Рома" Куарона вышел в лидеры в рейтингах критиков и зрителей Венецианского кинофестиваля"Рома" Куарона вышел в лидеры в рейтингах критиков и зрителей Венецианского кинофестиваля
Зрители на первое место также ставят фильм братьев Коэнов "Баллада Бастера Скрагса"Подробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Рейтинг возглавил отечественный фильм "Гоголь. Страшная месть"Подробнее
 Эпоха КобзонаЭпоха Кобзона
Ушел из жизни артист, на песнях которого выросло несколько поколенийПодробнее
Скончался Иосиф КобзонСкончался Иосиф Кобзон
Первому заместителю председателя комитета ГД по культуре, народному артисту СССР было 80 летПодробнее
 "Человек на Луне": безмолвная бездна"Человек на Луне": безмолвная бездна
Венецианский кинофестиваль открылся показом нового фильма Дэмиена ШазеллаПодробнее
 Венеция 2018: Netflix, космос и политикаВенеция 2018: Netflix, космос и политика
На итальянском острове Лидо открывается старейший международный кинофестивальПодробнее
 Венецианский кинофестиваль откроется в среду картиной о первом человеке на ЛунеВенецианский кинофестиваль откроется в среду картиной о первом человеке на Луне
В рамках программы "Горизонты" покажут российский фильм "Человек, который удивил всех"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
В Москве простились с Иосифом Кобзоном9 фото
02 сентября
В Москве простились с Иосифом Кобзоном
Фотохроника 30 августа6 фото
30 августа
Фотохроника 30 августа
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураИосифа Кобзона похоронили рядом с матерьюВ РоссииПолиция насчитала 6 тыс. участников митинга против пенсионной реформы в МосквеВ миреСМИ сообщили о попытке ФБР привлечь Дерипаску к сотрудничествуВ РоссииВ самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молнияВ миреСерия взрывов произошла в районе авиабазы близ ДамаскаВ России"Черные ящики" аварийно севшего Boeing доставлены в Москву

Митинги против пенсионной реформы в городах Урала собрали от 20 до 600 человек

Иосифа Кобзона похоронили рядом с матерью

Иосифа Кобзона похоронили рядом с матерьюПосле гимна у могилы артиста оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны" Подробнее

Акции против пенсионной реформы прошли в Центральной России

Ирак и Ирак решили отказаться от доллара в торговых взаиморасчетах

Собянин предложил присвоить театральному центру на Дубровке имя Кобзона

Российский футболист Черышев провел первый гол за "Валенсию" в сезоне

В матче чемпионата Испании с "Леванте" он помог своей команде отыграться, встреча завершилась вничью Подробнее

Росавиация приостановила до рассвета поиски Ми-8 в Иркутской области

Митинги против пенсионной реформы прошли в регионах Юга и Северного Кавказа

СМИ сообщили о попытке ФБР привлечь Дерипаску к сотрудничеству

СМИ сообщили о попытке ФБР привлечь Дерипаску к сотрудничествуПо их данным, американские спецслужбы пытались завербовать российского бизнесмена взамен на послабления визового режима и предоставление других привилегий Подробнее

В Москве на акцию "эсеров" против повышения пенсионного возраста пришли 1,5 тыс. человек

Гражданин Грузии попытался провести через границу с Турцией девушку в чемодане

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');