Прощание с Иосифом Кобзоном в Москве проходит под его песни

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - На прощании с Иосифом Кобзон в столичном концертном зале им.Чайковского звучит голос легендарного певца, который никогда не пел под фонограмму.

Людской поток не прерывается, проститься пришли друзья, люди мира искусства, политики, депутаты Госдумы, военные, простые граждане, - все они воспринимали Кобзона как близкого человека.

В зале звучит знаменитая мелодия из кинофильма "17 мгновений весны". У гроба постоянно находится почетный караул. Край сцены и подножие гроба усыпаны цветами, позади гроба стоят несколько десятков траурных венков.

На прощание уже приехали Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Леонид Рошаль, Владислав Третьяк, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов, Сергей Степашин, Владимир Плигин, Геннадий Онищенко и многие другие.

Ведет гражданскую панихиду экс-министр культуры Михаил Швыдкой.

"Это был удивительно честный музыкант, он был честен в своем творчестве, своих поступках. Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил под фонограмму",- сказал Швыдкой.

Первая в мире женщина-космонавт Терешкова, в свою очередь, отметила, что Кобзон был не только другом, но он провожал космонавтов в полеты и встречал из полетов.

"Мы с 62 года дружили. Он был по-настоящему верным, преданным и любящим другом", - сказала Терешкова.

Иосиф Кобзон, скончавшийся 30 августа на 81-м году жизни, будет похоронен в Москве, на Востряковском кладбище.