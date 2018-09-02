Культура

Прощание с Иосифом Кобзоном в Москве проходит под его песни

Есть обновление от 11:29

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - На прощании с Иосифом Кобзон в столичном концертном зале им.Чайковского звучит голос легендарного певца, который никогда не пел под фонограмму.

Людской поток не прерывается, проститься пришли друзья, люди мира искусства, политики, депутаты Госдумы, военные, простые граждане, - все они воспринимали Кобзона как близкого человека.

В зале звучит знаменитая мелодия из кинофильма "17 мгновений весны". У гроба постоянно находится почетный караул. Край сцены и подножие гроба усыпаны цветами, позади гроба стоят несколько десятков траурных венков.

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На прощание уже приехали Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Леонид Рошаль, Владислав Третьяк, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов, Сергей Степашин, Владимир Плигин, Геннадий Онищенко и многие другие.

Ведет гражданскую панихиду экс-министр культуры Михаил Швыдкой.

"Это был удивительно честный музыкант, он был честен в своем творчестве, своих поступках. Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил под фонограмму",- сказал Швыдкой.

Первая в мире женщина-космонавт Терешкова, в свою очередь, отметила, что Кобзон был не только другом, но он провожал космонавтов в полеты и встречал из полетов.

"Мы с 62 года дружили. Он был по-настоящему верным, преданным и любящим другом", - сказала Терешкова.

Иосиф Кобзон, скончавшийся 30 августа на 81-м году жизни, будет похоронен в Москве, на Востряковском кладбище.

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Теги: Иосифи Кобзон

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