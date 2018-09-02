Церемония прощания с Кобзоном в Москве завершилась аплодисментами

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с Иосифом Кобзоном в Концертном зале имени Чайковского в центре Москвы завершилась, люди, которые до отказа наполнили зал, проводили певца продолжительными аплодисментами и криками "Браво".

С просьбой о последних аплодисментах Кобзону к пришедшим проститься обратился сын певца Андрей Кобзон.

Весь зал встал и стоя аплодировал артисту, провожая его в последний путь.

Церемония прощания закончилась.

Иосиф Кобзон, скончавшийся 30 августа на 81-м году жизни, будет похоронен в Москве, на Востряковском кладбище.