Умер актер Берт Рейнолдс

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В США в возрасте 82 лет скончался актер Берт Рейнолдс, в 70-х годах снискавший себе славу в Голливуде за роли в фильмах "Полицейский и бандит" и "Ночи в стиле буги", сообщает в четверг информагентство Associated Press.

По данным TMZ, Рейнолдс умер от сердечного приступа в больнице во Флориде. В течение долгого времени он испытывал проблемы со здоровьем; в 2010 году перенес операцию на сердце.

В 1996 году актер был номинирован на "Оскар" за второстепенную роль в картине "Ночи в стиле буги"; дважды получал премию "Эмми" и один раз - "Золотой глобус". В 70-х годах долгое время удерживал первое место в рейтинге самых прибыльных актеров Голливуда.