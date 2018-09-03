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Комедийный вестерн Одиара возглавил зрительский рейтинг на фестивале в Венеции

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Публика на 75-м Венецианском кинофестивале определила нового фаворита основного конкурса - им стала приключенческая комедия-вестерн Жака Одиара "Братья Систерс".

Как передает корреспондент "Интерфакса", это следует из рейтинга журнала Ciak, опубликованного в понедельник.

Показ "Братьев Систерс", в котором снялись Джон Си Райли, Хоакин Феникс и Джейк Джилленхол, прошел в воскресенье. Картина получила 4,2 балла. В то же время критики оценили фильм всего в 3,8 балла.

В фильме рассказывается о братьях-"охотниках за головами", которые по заданию таинственного Командора должны найти золотоискателя-авантюриста Уорма.

В российский прокат картина выйдет 11 октября.

Тройка лидеров рейтинга у публики выглядит так: после "Братьев Систерс" идут "Рома" Альфонсо Куарона (4,1) и "Баллада Бастера Скраггса" братьев Коэн (4 балла).

Предпочтения критиков распределилось следующим образом: на первом месте "Рома" (4,2 балла), на втором сразу три картины - "Братья Систерс", "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса и лента Оливье Ассайяса "Двойные жизни" (3,8 балла у каждого).

Третье место у "Человека на Луне" Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли (3,7 балла).

75-й Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября. Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. В основном конкурсе представлен 21 фильм.

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Теги: кино, Венецианский кинофестиваль, Жак Одиар
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