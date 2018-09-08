Две скрипки Страдивари прозвучат на фестивале Российского национального оркестра

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Концертный сезон 2018/2019 годов Российский национальный оркестр вновь откроет Большим фестивалем, который в этом году пройдет в десятый раз.

В шести концертах юбилейного музыкального форума в Москве примут участие выдающиеся исполнители: художественный руководитель и главный дирижер РНО Михаил Плетнев, звезда мировой оперной сцены сопрано Анджела Георгиу, баянист Фридрих Липс и другие. Одной из кульминационных точек фестиваля станет концертное исполнение интернациональным составом солистов оперетты Леонарда Бернстайна "Кандид", приуроченное к 100-летию со дня рождения американского классика.

Откроется фестиваль 10 сентября программой из произведений Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича. Солировать будет В концерте также прозвучат сюита из балета "Золушка" Прокофьева и Девятая симфония Шостаковича. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Плетнев.

15 сентября публику ждет встреча с широко известным скрипачом современности Вадимом Репиным, который исполнит один из самых популярных скрипичных концертов - Концерт Макса Бруха. Также в этот вечер под управлением Плетнева прозвучат Симфония № 15 Шостаковича и "Прощание Вотана и заклинание огня" из оперы "Валькирия" Вагнера.

Меломаны, пришедшие, на первые два концерта юбилейного Большого фестиваля, смогут услышать два уникальных инструмента работы легендарного скрипичного мастера Антонио Страдивари. Репин играет на скрипке Rode, которую Страдивари создал в 1733 г.