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Определились финалисты премии ТЭФИ

За звание события телесезона будут бороться парад ко дню ВМФ, открытие Крымского моста, фильм "Гоголь", шоу "Секретный миллионер" и сериал "Спящие"

Определились финалисты премии ТЭФИ
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Объявлены финалисты телевизионной премии ТЭФИ 2018; в шорт-лист вошли журналисты, программы и телефильмы 17 российских телеканалов.

В категории "Дневной эфир" 14 номинаций. В номинации "Утренняя программа" в финале оказались "Утро России" (Россия 1), "Готовим с Алексеем Зиминым" (НТВ), "День ангела" (Пятый канал), "ПроСТО кухня" (СТС) и "Утро пятницы" (Пятница).

Жюри также предстоит определить лучших ведущих утренней программы. Среди пятерки финалистов Дарья Александрова, Максим Брызгалин "День ангела", Мария Ивакова, Валерия Дергилева "Утро пятницы", Елена Николаева, Денис Стойков "Утро России", Марина Ким, Сергей Бабаев и Арина Шарапова "Доброе утро" (Первый канал) и Марина Кравец "Большой завтрак" (ТНТ).

В номинации "Журналистское расследование" будут соревноваться шоу "Ревизорро" (Пятница", проект Георгия Олисашвили), "Варвара Караулова" (Первый канал), "Главная дорога" (НТВ), "Подпольные клиники для звезд" (РЕН ТВ) и "О бандах черных риэлтеров" (Россия 1).

ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" в 1994 году. С 2014 года ее организатором является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

Кроме того, будет выбран лучший документальный проект, среди которых фильм Наталии Гугуевой "Крым. Небо Родины" (Первый канал), лента Владимира Соловьева "Миропорядок - 2018" (Россия 1), спецпроект РЕН ТВ "Засекреченные списки", "Гоголь. Игра в классику" (ТВ-3) и "Большое путешествие Деда Мороза" (НТВ).

В категории "Вечерний прайм" 20 номинаций. Среди финалистов номинации "Информационная программа" - "Время" (Первый канал), "Вести" (Россия 1), "Центральное телевидение" (НТВ), "Новости" (РЕН ТВ) и "Все на Матч" (Матч ТВ). В номинации "Ведущий информационной программы" за премию поборются Кирилл Клейменов "Время", Сергей Брилев "Вести в субботу", Вадим Такменев "Центральное телевидение", Петр Марченко "Новости", Ольга Роева "Пятница News" (Пятница).

Традиционно выберут лучшую информационно-аналитическую итоговую программу. В этом году в финал номинации вышли "Вести недели" (Россия 1), "Воскресное время" (Первый канал), "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" (НТВ), "Добров в эфире" (РЕН ТВ) и "Все на футбол" (Матч ТВ).

Жюри телепремии предстоит выбрать и лучшего ведущего такой программы. За это звание будут соревноваться Дмитрий Киселев ("Вести недели с Дмитрием Киселевым"), Валерий Фадеев ("Воскресное время"), Ирада Зейналова, Андрей Добров и Анна Прохорова "В центре событий с Анной Прохоровой" (ТВ Центр).

Кроме того, за первое место в номинации "Событие телесезона" соревнуются Первый канал с "Торжественным парадом ко Дню Военно-морского флота РФ", Россия 24 с "Открытием Крымского моста", фильм "Гоголь. Начало" (ТВ-3), шоу "Секретный миллионер" (Пятница) и шпионский сериал "Спящие" (Первый канал).

Торжественная церемония вручения премии пройдет 3 октября в Московском театре мюзикла.

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