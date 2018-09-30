В США скончался исполнитель блюза Отис Раш

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Известный в США блюзовый гитарист и певец Отис Раш скончался в возрасте 84 лет, передает в воскресенье телеканал Fox News.

По его информации, музыкант скончался из-за осложнений после инсульта, который он перенес в 2003 году.

"Он оставил после себя жену, восемь детей, множество внуков и правнуков", - приводит телеканал заявление его семьи.

Отис Раш родился 29 апреля 1934 года в Филадельфии (штат Миссисипи), в 1948 году переехал в Чикаго (штат Иллинойс), где начал играть в местных клубах и стал одним из отцов-основателей вест-сайд-блюза (West Side - Западная Сторона).

На международный уровень музыкант впервые выбился в 1956 году с песней "I Can't Quit You Baby", которая уже считается классикой джазовой музыки.

Отмечается, что музыка Раша оказала значительное влияние на широкий диапазон исполнителей, начиная от Карлоса Сантаны и Эрика Клэптона до рок-группы "Led Zeppelin".