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В октябре открывается международный фестиваль духовой музыки BRASS DAYS

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Международный фестиваль BRASS DAYS, впервые состоявшийся в 2011 году, пройдет в этом году в Москве, Туле, Волгограде и Оренбурге. Он был учрежден для того, чтобы повысить интерес публики к духовому инструментальному искусству.

Как сообщают организаторы, откроется фестиваль 11 октября в Московской консерватории. В этот день выступят руководитель Smoky Mountain Brass Quintet, американский трубач Пауль Брэдли Ульрих, квинтет Brass Arts (США); братья Ивановы и Полина Орбах, а также специальный гость фестиваля - известный немецкий трубач Отто Заутер. Место за дирижерским пультом займет художественный руководитель фестиваля Владислав Лаврик.

18 октября в программе необычный концерт: на сцене Малого зала консерватории развернется настоящий brass battle. В музыкальном поединке за расположение публики сойдутся брасс-ансамбли двух главных театров России - Большого и Мариинского. Затем фестиваль переместится в Тулу и Волгоград.

3 ноября в Большом зале Московской консерватории в программе фестиваля прозвучат "Вариации на тему рококо" Чайковского в переложении для флюгельгорна - их исполнит известный трубач Сергей Накаряков. Во втором отделении - Вторая симфония Рахманинова.

Финальной точкой фестиваля BRASS DAYS станет концерт, который состоится 13 декабря в Оренбурге.

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Теги: Brass Days, Москва, Тула, Волгоград, Оренбург
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